День добрый. Нужен дизайн для сайта. Понравилась эта работа для этого сайта foxinvest.net. У меня такая же тематика "инвестиции в интернете". Хотелось бы что-то подобное.
Дизайн сайтов30 заявок
Закрыт
8 лет назад
День добрый. Нужен дизайн для сайта. Понравилась эта работа для этого сайта foxinvest.net. У меня такая же тематика "инвестиции в интернете". Хотелось бы что-то подобное.
Требуется реализовать такой же фильтр товаров как здесь http://optsar.ru/akk-dreli.html, чтобы результат выдавал без перезагрузки страницы. У меня первая версия vamshop (шаблон vamshop1). Здесь модератор поясняет как можно сделать http://forum.vamshop.ru/topic/13869-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-vamshop/.
Необходимо установить модуль покупка в один клик http://vamshop-art.ru/product_info.php?products_id=60 на интернет магазин под управлением CMS Vamshop.