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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Нормальная работа, выполнена в хорошие сроки. Спасибо.
$100
10 баллов
13 лет назад
Единственный фрилансер, из многих взявшихся за этот заказ, кто уловил суть запроса и сделал на 100%. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Замечания конкретные и понятные. Оплата вовремя. Рекомендую!
$15
10 баллов
13 лет назад
Поздравляю с первым заказом! Выполнено качественно, учтены все правки, работать понравилось! Желаю удачи и много заказов
Ответный отзыв
Алексей прекрасный заказчик и интересный в общении человек. Четко формулирует задачи. От сотрудничества остались только самые положительные эмоции!