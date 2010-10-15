barhatka

Екатерина Карбазина barhatka

 
38 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
garmonia
Ирина 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
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Нормальная работа, выполнена в хорошие сроки. Спасибо.
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
$100
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для barhatka
Единственный фрилансер, из многих взявшихся за этот заказ, кто уловил суть запроса и сделал на 100%. Спасибо!
Отличный заказчик! Замечания конкретные и понятные. Оплата вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
moonlight_ua
Алексей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Визитка туркомпании
Поздравляю с первым заказом! Выполнено качественно, учтены все правки, работать понравилось! Желаю удачи и много заказов
Алексей прекрасный заказчик и интересный в общении человек. Четко формулирует задачи. От сотрудничества остались только самые положительные эмоции!
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