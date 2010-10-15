Визитка туркомпании

# 1 — $ 15

Необходимо создать красивую элегантную визитку для туркомпании

Ориентация горизонтальная, размеры стандартные (90х50) мм.

Основные требования: интересная визитка, двусторонняя рус+анг, строгая, основа под будущий корп стиль

Фамилия все большими, имя - первая большая

Хотя все требования необязательны. Желательно хорошее сочетание с логотипом

Лого на визитке должно быть на белом фоне. Если предлагаете другой - не обращайте внимание на белые края, лого на белом фоне

Прошу давать заявки тем, кто сможет в короткие сроки предложить хорошие варианты

Попробую найти и выложить интересные примеры визиток - начать прошу с фантазии - туризм, но элегантно, красиво и интересно

Всем спасибо