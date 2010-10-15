Визитка туркомпании

$15
Фирменный стильЗавершен45 заявок2106 просмотров
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#1$15

Необходимо создать красивую элегантную визитку для туркомпании

Ориентация горизонтальная, размеры стандартные (90х50) мм.

Основные требования: интересная визитка, двусторонняя рус+анг, строгая, основа под будущий корп стиль

Фамилия все большими, имя - первая большая

Хотя все требования необязательны. Желательно хорошее сочетание с логотипом

Лого на визитке должно быть на белом фоне. Если предлагаете другой - не обращайте внимание на белые края, лого на белом фоне

Прошу давать заявки тем, кто сможет в короткие сроки предложить хорошие варианты

Попробую найти и выложить интересные примеры визиток - начать прошу с фантазии - туризм, но элегантно, красиво и интересно

Всем спасибо

13 лет назад
moonlight_ua
Алексей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
barhatka
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
#1
Поздравляю с первым заказом! Выполнено качественно, учтены все правки, работать понравилось! Желаю удачи и много заказов
Алексей прекрасный заказчик и интересный в общении человек. Четко формулирует задачи. От сотрудничества остались только самые положительные эмоции!
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barhatka
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
#1
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