После долгой разлуки они сели на крыльце и, по обыкновению, заговорили.

- Как хорошо, что ты нашелся, - сказал Медвежонок.

- Я пришел.

- Ты представляешь, если бы тебя совсем не было?

- Вот я и пришел.

- Где же ты был?

- А меня не было, - сказал Ежик.