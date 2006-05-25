barminov

Александр Барминов barminov

 
35 летРоссия/Казань
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

После долгой разлуки они сели на крыльце и, по обыкновению, заговорили.

- Как хорошо, что ты нашелся, - сказал Медвежонок.

- Я пришел.

- Ты представляешь, если бы тебя совсем не было?

- Вот я и пришел.

- Где же ты был?

- А меня не было, - сказал Ежик.

Отзывы заказчиков
makama
Гость 
NaN летКанада
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$127
10 баллов
18 лет назад
Интегрировать joomla темплейт
Александр Барминов показал хорошие профессиональные навыки и умение выполнять работы качественно и в короткие сроки. Большую часть суток доступен в онлайн для обсуждения деталей проекта и корректировки задания если это необходимо. Если Александр заинтересуется, буду предлагать ему новые проекты. Максим ICQ: 250-415-122
lutuy
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Нужно сверстать шаблон для Joomla
Все качественно и в срок. Проявил себя как настоящий профессионал. Сделал намного больше чем обещалось и ожидалось. Будем работать и дальше.
gagzilla
Россия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$67
8 баллов
18 лет назад
Срочная перевёрстка шаблона Битрикс
Работа выполнена качественно и в срок. При выполнении проекта проявлял разумную инициативу.