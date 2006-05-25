После долгой разлуки они сели на крыльце и, по обыкновению, заговорили.
- Как хорошо, что ты нашелся, - сказал Медвежонок.
- Я пришел.
- Ты представляешь, если бы тебя совсем не было?
- Вот я и пришел.
- Где же ты был?
- А меня не было, - сказал Ежик.
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Отзывы заказчиков
$127
10 баллов
18 лет назад
Александр Барминов показал хорошие профессиональные навыки и умение выполнять работы качественно и в короткие сроки. Большую часть суток доступен в онлайн для обсуждения деталей проекта и корректировки задания если это необходимо. Если Александр заинтересуется, буду предлагать ему новые проекты. Максим ICQ: 250-415-122
$10
10 баллов
18 лет назад
Все качественно и в срок. Проявил себя как настоящий профессионал. Сделал намного больше чем обещалось и ожидалось. Будем работать и дальше.
$67
8 баллов
18 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. При выполнении проекта проявлял разумную инициативу.