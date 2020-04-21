Занимаюсь изготовлением фигур из пенопласта, глины, дерева, снега с 2011 года. Обладаю хорошим пространственным воображением. Отличные навыки черчения карандашом (технические детали, ювелирные украшения, проекты домов, изображения в перспективе, логические задачи), рисования портретов, эскизирования.
Обучался в художественной школе (построение головы) в течение 2х лет.
Навыки работы в компьютерных программах:
Adobe Photoshop CS4 - обработка фотографий;
COMPAS 3D - 2D и 3D моделирование, черчение в 2D, проектирование в 3D 1-2х этажных домов для региона Поволжья;
AutoCAD 2017 - черчение в 2D;
Все это помогает мне видеть готовые скульптуры уже на этапе зарисовки и изготавливать максимально детально и точно, оригинально и с минимальными затратами.
Навыки пользования металло/дерево-режущими инструментами. Навыки обработки поверхностей.
Есть водительское удостоверение категории В, стаж с 2013 года.
Портфолио
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