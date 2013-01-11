Необходимо исправить баги и допилить различные фичи в интернет-магазине с редакцией Малый Бизнес. https://clck.ru/MtF47
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо внести несколько правок в работу сайта: Включить под кнопку показать еще вывод постраничной навигации. Для определенных категорий сделать кастомный вывод доступных торговых предложений.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Необходимо сверстать страницу в html и сделать форму отправки (имя, телефон), чтобы заявка приходила на почту.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Надо на сайт подключить вот этот модуль, чтобы заявка уходила на почту. http://json.tez-tour.com/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Был куплен вот этот скрипт - http://wordpress.salaciak.pl/animated-counter/ Необходимо доработать в нем: - Чтобы счетчик не начинался с начала, после перезагрузки страницы ( т.е. все видели единое число) - Рандомное увеличение счетчика по заданным параметрам (например, в сутки +200, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо psd сверстать в html, страницу ресайзить по размеру экрана.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо продвинуть новый сайт по нч и сч запросам. Ключевые слова: Продажа металлопроката изготовление металлоконструкций алюминиевый лист алюминиевая плита шина алюминиевая медная шина лист рифленый лист рифленый алюминиевый проволока сварочная цветной металлопрокат калькулятор металлопроката металлопрокат в спб алюминиевые конструкцииПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо прикрутить отзывы и по исправить мелкие ошибки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо прикрутить сверстанный макет на движок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо в кратчайшие сроки сверстать тему.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад