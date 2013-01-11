barzas

Кресов barzas

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработки сайта на Битрикс
Задача конкретная и понятная, оплата без задержек. Рекомендую!
Отличный специалист, рекомендую
Ответный отзыв
mity
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Посадить html макет на движок
Всё прошло хорошо, рекомендую!
Отлично все выполнил, в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв