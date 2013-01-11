Был куплен вот этот скрипт - http://wordpress.salaciak.pl/animated-counter/ Необходимо доработать в нем: - Чтобы счетчик не начинался с начала, после перезагрузки страницы ( т.е. все видели единое число) - Рандомное увеличение счетчика по заданным параметрам (например, в сутки +200, ...