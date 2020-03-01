Любашова Олеся Василівна

Професійний досвід

01.03.2006- ЦНТ "Альфа", адміністратор;

01.08.2002р.- інтернет клуб "Еліт", системний-адміністратор;

28.06.2002р. - ТзОВ "Бріз ЛТД", менеджер відділу.

06.11.2001р.

Освіта

2000-2002рр. Інститут комп'ютерних та інформаційних технологій

Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю: "Комп'ютернісистеми та мережі", інженер системотехнік, бакалавр.

1996-2000рр. Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю: Виготовлення виробів електронної техніки та менеджер відділу".

Професійні навики

Робота з програми Windows XP/NT, 2003 Microsoft Office 2003, Adobe Photoshop, Corel Draw, БД Access, HTML, Microsoft Office FrontPage 2003, інтернет- магазин shop-script та ін.

Інсталяція, настройка програм.

Про себе

Вік - 26 рік, комунікабельна, пунктуальна, відповідальна.

Українська, російська мови - вільно.

Англійська зі словником.

Одружена.