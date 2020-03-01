Любашова Олеся Василівна
Професійний досвід
01.03.2006- ЦНТ "Альфа", адміністратор;
01.08.2002р.- інтернет клуб "Еліт", системний-адміністратор;
28.06.2002р. - ТзОВ "Бріз ЛТД", менеджер відділу.
06.11.2001р.
Освіта
2000-2002рр. Інститут комп'ютерних та інформаційних технологій
Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю: "Комп'ютернісистеми та мережі", інженер системотехнік, бакалавр.
1996-2000рр. Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю: Виготовлення виробів електронної техніки та менеджер відділу".
Професійні навики
Робота з програми Windows XP/NT, 2003 Microsoft Office 2003, Adobe Photoshop, Corel Draw, БД Access, HTML, Microsoft Office FrontPage 2003, інтернет- магазин shop-script та ін.
Інсталяція, настройка програм.
Про себе
Вік - 26 рік, комунікабельна, пунктуальна, відповідальна.
Українська, російська мови - вільно.
Англійська зі словником.
Одружена.
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