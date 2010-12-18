Выбор в участники конкурса у меня сразу пал на Евгения, потому, что он вызвался работать даже ради интереса, а не ради денег. Такой подход мне понравился, и я в дизайнере не ошибся. Жека учел все мои пожелания, мы вместе обсудили примерный дизайн сайта. В процессе его создания я вносил множество поправок, капризничал, хотел чего то особенного, но в итоге я остался очень доволен. В дизайне для школы танцев использовался ретро-стиль, потертости и газетный холст который в сочетании с цветовой гаммой и самой идеей создал впечатление стильного дизайна высшего разряда. Думаю его можно будет увидеть в портфолио. В заключении хочу сказать, что Евгений по праву победил в конкурсе, его работа оплачена и этот отзыв более чем заслужен им. Буду обращаться еще. Респект ему!