Портфолио
- Обложка меню для ресторана Шеролк Холмс2126 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Выбор в участники конкурса у меня сразу пал на Евгения, потому, что он вызвался работать даже ради интереса, а не ради денег. Такой подход мне понравился, и я в дизайнере не ошибся. Жека учел все мои пожелания, мы вместе обсудили примерный дизайн сайта. В процессе его создания я вносил множество поправок, капризничал, хотел чего то особенного, но в итоге я остался очень доволен. В дизайне для школы танцев использовался ретро-стиль, потертости и газетный холст который в сочетании с цветовой гаммой и самой идеей создал впечатление стильного дизайна высшего разряда. Думаю его можно будет увидеть в портфолио. В заключении хочу сказать, что Евгений по праву победил в конкурсе, его работа оплачена и этот отзыв более чем заслужен им. Буду обращаться еще. Респект ему!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Андреем. Адекватный заказчик. Знает, чего хочет, четко поставил задачу. После получения им описания основной идеи сайта, уточнил детали, высказал свои пожелания. В процессе работы четко и ясно вносил коррективы. С уважением относился к моему рабочему времени. В результате - готов замечательный проект. Ожидаю дальнейшего сотрудничества с Андреем. С уважением Батиевский Евгений
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