БЕСПЛАТНО услуги композиторов и аранжировщиков ЗАПИСЬ АУДИОРОЛИКОВ, ОЗВУЧКА ВИДЕО, рекламы и джинглов. Бесплатно/бартер

Более 10 лет работы, на мероприятиях, озвучиванию реклам от передовых производителей, написание аранжировок любого уровня (от обычного бита до симфонического оркестра).

Занимаемся озвучиванием информационных текстов различной тематики и величины.

информационных текстов различной тематики и величины. На любых языках (русском украинском или находим дополнительного актёра для любого языка),

Презентационные ролики,

видео для Youtube,

голосовых приветствий,

IVR,

аудиокниг,

скринкастов,

инструкций, и т.п.

Работу выполняем качественно и всегда в срок, предварительно оговаривая любые сроки, даже короткие!

В команду входят: Актёры мужчины и женщины

Звукорежиссер, видеомонтажер/аудио монтажёр

Актёры переводчики и композитор

На сайте Weblancer новенькие, поэтому не пугайтесь. В нашем опыте большое количество выполненных работ по профилю и направлению. Работаем в короткие сроки, перед этим согласуем с Вами сроки занимаемых работ а в будущем новые проекты и его оплаты.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫ УБЕДИЛИСЬ В НАШЕМ КАЧЕСТВЕ, ПЕРВЫЙ ВАШ ПРОЕКТ - БЕСПЛАТНО!!!

(большие заказы оговариваются отдельно по типу фильмов и т.д.)

ОБМЕННИК

На карту банка Украины

На кошелек ЮMoney

На кошелек WebMoney

На кошелек PAYEER

Криптовалютой

Пример голоса: http://surl.li/bbxdn