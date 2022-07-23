bazzzaka

Базака bazzzaka

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
БЕСПЛАТНО услуги композиторов и аранжировщиков ЗАПИСЬ АУДИОРОЛИКОВ, ОЗВУЧКА ВИДЕО, рекламы и джинглов. Бесплатно/бартер

Более 10 лет работы, на мероприятиях, озвучиванию реклам от передовых производителей, написание аранжировок любого уровня (от обычного бита до симфонического оркестра).

  • Занимаемся озвучиванием информационных текстов различной тематики и величины.
  • На любых языках (русском украинском или находим дополнительного актёра для любого языка),
  • Презентационные ролики,
  • видео для Youtube,
  • голосовых приветствий,
  • IVR,
  • аудиокниг,
  • скринкастов,
  • инструкций, и т.п.

Работу выполняем качественно и всегда в срок, предварительно оговаривая любые сроки, даже короткие!

  • В команду входят: Актёры мужчины и женщины
  • Звукорежиссер, видеомонтажер/аудио монтажёр
  • Актёры переводчики и композитор
На сайте Weblancer новенькие, поэтому не пугайтесь. В нашем опыте большое количество выполненных работ по профилю и направлению. Работаем в короткие сроки, перед этим согласуем с Вами сроки занимаемых работ а в будущем новые проекты и его оплаты.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫ УБЕДИЛИСЬ В НАШЕМ КАЧЕСТВЕ, ПЕРВЫЙ ВАШ ПРОЕКТ - БЕСПЛАТНО!!!

(большие заказы оговариваются отдельно по типу фильмов и т.д.)

ОБМЕННИК

  • На карту банка Украины
  • На кошелек ЮMoney
  • На кошелек WebMoney
  • На кошелек PAYEER
  • Криптовалютой
Очень любим новые заказы и эксперименты. Поэтому не стоит медлить, ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ!!!

Пример голоса: http://surl.li/bbxdn

........................................в будущем добавим социальные сети...............................................