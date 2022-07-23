БЕСПЛАТНО услуги композиторов и аранжировщиков ЗАПИСЬ АУДИОРОЛИКОВ, ОЗВУЧКА ВИДЕО, рекламы и джинглов. Бесплатно/бартер
Более 10 лет работы, на мероприятиях, озвучиванию реклам от передовых производителей, написание аранжировок любого уровня (от обычного бита до симфонического оркестра).
- Занимаемся озвучиванием информационных текстов различной тематики и величины.
- На любых языках (русском украинском или находим дополнительного актёра для любого языка),
- Презентационные ролики,
- видео для Youtube,
- голосовых приветствий,
- IVR,
- аудиокниг,
- скринкастов,
- инструкций, и т.п.
Работу выполняем качественно и всегда в срок, предварительно оговаривая любые сроки, даже короткие!
- В команду входят: Актёры мужчины и женщины
- Звукорежиссер, видеомонтажер/аудио монтажёр
- Актёры переводчики и композитор
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫ УБЕДИЛИСЬ В НАШЕМ КАЧЕСТВЕ, ПЕРВЫЙ ВАШ ПРОЕКТ - БЕСПЛАТНО!!!
(большие заказы оговариваются отдельно по типу фильмов и т.д.)
- На карту банка Украины
- На кошелек ЮMoney
- На кошелек WebMoney
- На кошелек PAYEER
- Криптовалютой
Пример голоса: http://surl.li/bbxdn
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