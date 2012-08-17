Необходимо поднять ТИЦ с нуля до 30/40/50. Сайт http://crewmarket.net Пожалуйста, пишите сроки и цены выполнения задачи в заявке (отдельно для ТИЦ 30/40/50).
Поисковые системы (SEO)4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ с нуля до 30/40/50. Сайт http://crewmarket.net Пожалуйста, пишите сроки и цены выполнения задачи в заявке (отдельно для ТИЦ 30/40/50).
Есть 2 сайта: 1) классическая (узкопрофильная) биржа труда с вакансиями морских агентств и анкетами моряков http://crewmarket.net 2) сайт, посвященный морскому трудоустройству моряков: доска объявлений, список крюингов, статьи. Требуются качественные (и уникальные) тексты для главных страниц упомянутых сайтов. ...