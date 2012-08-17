bbq

Евгений bbq

 
42 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Качественный копирайт (морское трудоустройство)

    $100

    Есть 2 сайта: 1) классическая (узкопрофильная) биржа труда с вакансиями морских агентств и анкетами моряков http://crewmarket.net 2) сайт, посвященный морскому трудоустройству моряков: доска объявлений, список крюингов, статьи. Требуются качественные (и уникальные) тексты для главных страниц упомянутых сайтов. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад