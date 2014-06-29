bbu

Алексей bbu

 
49 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется веб-дизайнер!

    Требуется веб-дизайнер! Главное: - Яркие, свежие и смелые идеи - Знание трендов - Опыт - Пунктуальность НЕ ПРОПАДАТЬ! Исключительно долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходим дизайн А4 для глянца

    надо для глянца на А4 макет страницы "Комфортный отдых у воды" макет в журнале Собака макет рассчитана на деловых людей возможно использование красивого фото дека (шезлонг под солнцем) и ниже маленькими фото- доп услуги (сауны, массаж, спа) и слоган - ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайнер буклетов, листовок, банеров

    Нуждаюсь в партнере-дизайнере. Предпочтение долгосрочному сотрудничеству. Работы много, работа постоянная. Удаленно. Главное: - профессионализм - креатив - скорость - НЕ ПРОПАДАТЬ!!! Подробности обсудим.

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад