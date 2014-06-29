Требуется веб-дизайнер! Главное: - Яркие, свежие и смелые идеи - Знание трендов - Опыт - Пунктуальность НЕ ПРОПАДАТЬ! Исключительно долгосрочное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайн билборда 6х3 ТЗ смотрите во вложении Логотип и фото во вложении Главное! Уловите стиль! www.spa-greenwood.ruНаружная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
надо для глянца на А4 макет страницы "Комфортный отдых у воды" макет в журнале Собака макет рассчитана на деловых людей возможно использование красивого фото дека (шезлонг под солнцем) и ниже маленькими фото- доп услуги (сауны, массаж, спа) и слоган - ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нуждаюсь в партнере-дизайнере. Предпочтение долгосрочному сотрудничеству. Работы много, работа постоянная. Удаленно. Главное: - профессионализм - креатив - скорость - НЕ ПРОПАДАТЬ!!! Подробности обсудим.Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт10 лет назад