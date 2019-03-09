Доброго времени суток!Меня зовут Таня.Я занимаюсь разработкой дизайна для рекламной, печатной, сувенирной продукции. Опыт работы в данной сфере 2 года. Готова к работе любой сложности. Сделаю всё с учётом Ваших пожеланий. Выполню заказы в короткие сроки по низкой цене.С работами Вы можете ознакомиться в моём портфолио.Плюсы работы со мной:

опыт;

оперативность;

качество;

низкая цена;

учитываются все Ваши пожелания;

в стоимость работ входят правки.

дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);

дизайн баннера, billboard;

создание логотипов, фирменного стиля;

ретушь фото, коллаж;

дизайн упаковки;

дизайн сувенирной продукции;

логотипы для вещей.

Что я предлагаю:Больше работ

https://www.instagram.com/design.tanya/Контакты для связи: тел./Viber 067-525-79-48

e-mail: [email protected]