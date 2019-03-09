Доброго времени суток!Меня зовут Таня.Я занимаюсь разработкой дизайна для рекламной, печатной, сувенирной продукции. Опыт работы в данной сфере 2 года. Готова к работе любой сложности. Сделаю всё с учётом Ваших пожеланий. Выполню заказы в короткие сроки по низкой цене.С работами Вы можете ознакомиться в моём портфолио.Плюсы работы со мной:
- опыт;
- оперативность;
- качество;
- низкая цена;
- учитываются все Ваши пожелания;
- в стоимость работ входят правки.
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);
- дизайн баннера, billboard;
- создание логотипов, фирменного стиля;
- ретушь фото, коллаж;
- дизайн упаковки;
- дизайн сувенирной продукции;
- логотипы для вещей.
https://www.instagram.com/design.tanya/Контакты для связи: тел./Viber 067-525-79-48
e-mail: [email protected]
Портфолио
- Дизайн для поздравительного плаката132 просмотра
- Дизайн для поздравительного плаката135 просмотров
- Дизайн визиток119 просмотров
- Разработка дизайна для подушки136 просмотров
- Оформление диплома107 просмотров
- Обработка фотографии, замена фона126 просмотров
- Дизайн визиток97 просмотров
- Дизайн визиток95 просмотров
- Обработка фотографии, замена фона172 просмотра
- Оформление диплома169 просмотров
- Дизайн для бирок изделий ручной работы113 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
6 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!