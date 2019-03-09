beautiful_world

Татьяна beautiful_world

 
28 летУкраина/Мариуполь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Доброго времени суток!Меня зовут Таня.Я занимаюсь разработкой дизайна для рекламной, печатной, сувенирной продукции. Опыт работы в данной сфере 2 года. Готова к работе любой сложности. Сделаю всё с учётом Ваших пожеланий. Выполню заказы в короткие сроки по низкой цене.С работами Вы можете ознакомиться в моём портфолио.Плюсы работы со мной:

  • опыт;
  • оперативность;
  • качество;
  • низкая цена;
  • учитываются все Ваши пожелания;
  • в стоимость работ входят правки.
Что я предлагаю:
  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);
  • дизайн баннера, billboard;
  • создание логотипов, фирменного стиля;
  • ретушь фото, коллаж;
  • дизайн упаковки;
  • дизайн сувенирной продукции;
  • логотипы для вещей.
Больше работ

https://www.instagram.com/design.tanya/Контакты для связи: тел./Viber 067-525-79-48

e-mail: [email protected]

Дизайн упаковкиРетушь фото
Портфолио
Отзывы заказчиков
Siokhin
Андрей 
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
6 баллов
4 года назад
Обработка фото
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