beautifulserver

Профессиональный программист, выпускник Мехмата МГУ.

Имею большой опыт разработки и создания прикладных программ и скриптов, специализируюсь на работе с python и всевозможными фреймворками на нем, такими как django для создания сайтов и тд.

Кроме того, имею хороший опыт работы с алгоритмами машинного обучения и нейронными сетями с использованием scikit-learn, numpy, scipy и ряда специализированных библиотек.

Наконец, имею опыт в компьютерной лингвистике, использовании алгоритмов машинного обучения для нейминга и анализа текстов.