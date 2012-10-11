beawer2012

Александр beawer2012

 
40 летРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать вензель

    Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кнопки для панорамы

    Кнопки для панорамы Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/ Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния (обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и нажатый) - Вверх, вправо, вниз, влево - организовать вместе ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
icon_designer
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Кнопки для панорамы
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Отличная работа! Практически сразу сделал пример, при уточнении даже улучшил задание. И к вечеру был получен превосходный результат. Рекомендую Георгия как профессионала.
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