beawer2012

Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках
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Закрыт
11 лет назад
Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках
Кнопки для панорамы Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/ Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния (обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и нажатый) - Вверх, вправо, вниз, влево - организовать вместе ...