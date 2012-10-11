Кнопки для панорамы

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Завершен17 заявок229 просмотров

Кнопки для панорамы

Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/

Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния

(обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и нажатый)

- Вверх, вправо, вниз, влево - организовать вместе в квадрате, повёрнутом на 45 градусов

(см. Комментарий.jpg), стрелки в виде наконечника стрелы (Наконечник стрелы.jpg)

- Плюс

- Минус

- Автовращение

- Информация - свиток(info.gif)

- Полноэкранный режим

- Карта: спутник (спутник.jpg) - по форме как блок с двумя солнечными батареями, не как первый ИЗС

- Карта: компас (см. Комментарий.jpg - тут только приблизительная форма)

- Крест закрытия диалогового окна, нарисовать отдельно не в кнопке, меньшего размера.

13 лет назад
beawer2012
Александр 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

icon_designer
Георгий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отличная работа! Практически сразу сделал пример, при уточнении даже улучшил задание. И к вечеру был получен превосходный результат. Рекомендую Георгия как профессионала.
+

Заявки фрилансеров

icon_designer
Георгий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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