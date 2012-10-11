Кнопки для панорамы

Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/

Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния

(обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и нажатый)

- Вверх, вправо, вниз, влево - организовать вместе в квадрате, повёрнутом на 45 градусов

(см. Комментарий.jpg), стрелки в виде наконечника стрелы (Наконечник стрелы.jpg)

- Плюс

- Минус

- Автовращение

- Информация - свиток(info.gif)

- Полноэкранный режим

- Карта: спутник (спутник.jpg) - по форме как блок с двумя солнечными батареями, не как первый ИЗС

- Карта: компас (см. Комментарий.jpg - тут только приблизительная форма)

- Крест закрытия диалогового окна, нарисовать отдельно не в кнопке, меньшего размера.