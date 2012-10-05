Отрисовать иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок214 просмотров

Требуется отрисоавть икоки, как в вертикальном меню каталога http://www.angstrem-mebel.ru/catalog/news/9192/ .

Пишите стоимость и сроки. Оплата по факту.

13 лет назад
tarjeta
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Надежный исполнитель, работа выполнена на отлично. Проект выполнен в указанные сроки. Спасибо.
Золотой заказчик,вразумительная и определенная задача,несколько адекватных правок!+10

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад