Нарисовать иконку для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок148 просмотров

Требуется нарисовать favicon для сайта

13 лет назад
chelgrey
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад
$15
1 день
Андрей лучший дизайнер иконок. Обращался, все понравилось.
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад