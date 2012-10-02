Сделать фавикон

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Завершен7 заявок169 просмотров

Нужно сделать дизайн фав иконки для сайта http://kreoru.ru/

собственно в виде логотипа (карандаш) только подогнать по формату и т.д.

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
$6
1 день
Все было сделанно почти мгновенно и не дорого. Рекомендую
Приятно работать с хорошим заказчиком. Мои наилучшие рекомендации. С уважением, Валерий!

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valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад

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