Новый проект (портал, веб-сайт) для геймеров на новом мультиигровом движке. Множество различных фичей, одна из которых, генератор карточек игровых профилей: Steam, PSN, Xbox LIVE, Origin и др. Мы хотим объединить все самое лучшее в одном.

Ищем талантливого веб-дизайнера для разработки нового проекта (возможно участие в стартапе).

Обязательно:

• Создание макетов

• Создание логотипов

• Редактирование изображений

Единственное и самое главное: Мы ищем человека, который горит желанием воссоздать то, что он хотел или мечтал, сделать самый лучший и масштабный игровой и развлекательный портал в рунете. Мы ищем креативных людей в команду, которые хотят воссоздать это, а не людей на один раз.

В данный момент почти собрана команда, состоящая из: Промоушена, администрирования, работа с коммьюнити, программирования.

Требуются: веб-дизайнеры, работа с видео, мультимедиа.