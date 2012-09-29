Доброго времени суток. Суть - в названии темы. В прикреплении содержится описание приложения и текущие иконки и логотип. Указывайте срок и стоимость за иконку и логотип отдельно. Желательно ...
Геймеры
Новый проект (портал, веб-сайт) для геймеров на новом мультиигровом движке. Множество различных фичей, одна из которых, генератор карточек игровых профилей: Steam, PSN, Xbox LIVE, Origin и др. Мы хотим объединить все самое лучшее в одном.
Ищем талантливого веб-дизайнера для разработки нового проекта (возможно участие в стартапе).
Обязательно:
• Создание макетов
• Создание логотипов
• Редактирование изображений
Единственное и самое главное: Мы ищем человека, который горит желанием воссоздать то, что он хотел или мечтал, сделать самый лучший и масштабный игровой и развлекательный портал в рунете. Мы ищем креативных людей в команду, которые хотят воссоздать это, а не людей на один раз.
В данный момент почти собрана команда, состоящая из: Промоушена, администрирования, работа с коммьюнити, программирования.
Требуются: веб-дизайнеры, работа с видео, мультимедиа.
Заявки фрилансеров
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