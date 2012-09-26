Разработка двух favicon

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт14 заявок218 просмотров

Нужно 2 фавиконки.

1. ЧОП Кобра

http://www.cobra-dv.ru/

желательно как-то либо их логотип либо возможно кобру изобразить.

2. Доктор вен.

Изобразить снежинку их из логотипа.

сайт http://test.doctorven.com/

Исходник логотипов в векторе будут предоставлены.

Просьба желающим писать сразу стоимость, срок, портфолио и желательно дублировать на мыло:

[email protected]

13 лет назад
Altruist07
Светлана 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров