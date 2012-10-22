Необходимо нарисовать иконки для сайта гостиницы. В прикрепленных файлах дизайн сайта.

Иконки на главную страницу, размером 128пикс X 128пикс (Index.jpg вместо зеленых ).

1-я – бесплатный Wi-Fi интернет

2-я – подарок гостю за определенный заказ.

Иконки должны нормально смотреться на сайте. Один вариант иконок должен быть с подсветкой (подсветка больше 128Х128). Форма как у зеленых.

Иконки размером 68пикс X 68пикс и 32пикс X 32пикс, для отображения предоставляемых услуг и оборудования в номерах. Один вариант иконок 32Х32 с подсветкой (свечение больше 32Х32).

Форма: квадрат с закругленными углами. Иконки должны быть однотипными (в одном стиле), можно использовать один цвет.

1. Телевизор 32 дюйма

2. Телевизор 24 дюйма

3. Большой холодильник

4. Маленький холодильник

5. Микроволновая печь

6. Кондиционер

7. Wi-Fi интернет

8. Тапочки

9. Халаты

10. Набор полотенец (лицо, банное)

11. Набор мыльных принадлежностей простой (мыло)

12. Набор мыльных принадлежностей LUX (мыло, шампунь, гель)

13. Посуда (Бокалы, тарелки, вилки, стаканы и пр)

14. Фен

15. Бесплатные напитки (чай, кофе)

16. Доставка еды из ресторана (Room Service).

Итого:

2 иконки 128Х128 и их вариант с подсветкой.

16 иконок 32Х32 и их вариант с подсветкой.

16 иконок 64Х64.

Если получится нормально масштабировать иконки 64Х64 можно обойтись и без маленьких 32Х32

В заявке укажите, пожалуйста, желаемую оплату за работу, сроки исполнения и ссылки, по которым можно ознакомиться с вашими аналогичными работами.