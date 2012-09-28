Иконки для интернет-магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок262 просмотра

Нужны иконки для ИМ в едином стиле на следующие темы:

Корзина (в виде бумажного пакета), Доставка, Качество, Гарантия, Скидки

стиль примерно как здесь http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1/polotenca-polotence-kailey-nabor-30732.html

Нужны готовые варианты только полный набор.

Цена 10$

HTML
13 лет назад
xebec
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров