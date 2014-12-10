Легко, красиво, качественно!
Доброго времени суток, уважаемые Заказчики!
Меня зовут Алекссей, и я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну – от логотипа до фирменного стиля компании, от дизайна Вашей визитной карточки до наружной рекламы.
Образование по профилю, постоянно развиваюсь в своей области. Занимаюсь дизайном уже более 8 лет, фрилансом – более 4х года.
За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!
Готов выслушать Ваши идеи, помочь сформулировать задание или же угадать Ваше желание с помощью телепатии!
Легко, красиво, качественно.
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Портфолио
- Афиша в ночной клуб885 просмотров
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от $20
от 4 часов
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Логотипы и Знаки
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от $50
от 2 дней
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Наружная реклама
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от $20
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $30
от 5 дней
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