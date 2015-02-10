$240
Ищу репетитора для изучения Java по Skype. 2-4 занятия в неделю по 1-1.5 часа с 6:00-6:30 до 7:30-8:00 утра МСК. Желателен опыт преподавания. Оплата 8$/час - PayPal
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Ищу репетитора для изучения Java по Skype. 2-4 занятия в неделю по 1-1.5 часа с 6:00-6:30 до 7:30-8:00 утра МСК. Желателен опыт преподавания. Оплата 8$/час - PayPal
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