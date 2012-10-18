Требуется продвижение сайта по продаже пиломатериалов. Регион продвижения Москва и область. Сайт в сети недавно. Работа исключительно по договору, поэтому предпочтение отдается исполнителям из Киева. Планируется долгосрочное сотрудничество по разным проектам.