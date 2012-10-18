Требуется продвижение сайта по продаже пиломатериалов. Регион продвижения Москва и область. Сайт в сети недавно. Работа исключительно по договору, поэтому предпочтение отдается исполнителям из Киева. Планируется долгосрочное сотрудничество по разным проектам.
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется качественный рерайт Объемы большие, темы разные. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется продвижение интернет-магазина книг. Требования: - вывод в топ google/yandex за 3-4 месяца - использовать только чистые методы - исполнитель из Киева - заключение договораПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать описание примерно 20 моделей мебели. Размер одного описания примерно 500 символов. Просьба в заявке указывать цену за 1 описание.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется привлечение трафика из социальных сетей. Предполагаемое число посетителей ~ 100 в сутки. Просьба в заявке указывать цену за 1 посетителя.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад