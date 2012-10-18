belmih

Михаил Беляев belmih

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта по продаже пиломатериалов. Регион продвижения Москва и область. Сайт в сети недавно. Работа исключительно по договору, поэтому предпочтение отдается исполнителям из Киева. Планируется долгосрочное сотрудничество по разным проектам.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    Требуется качественный рерайт Объемы большие, темы разные. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется продвижение интернет-магазина книг. Требования: - вывод в топ google/yandex за 3-4 месяца - использовать только чистые методы - исполнитель из Киева - заключение договора

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание мебели

    Требуется сделать описание примерно 20 моделей мебели. Размер одного описания примерно 500 символов. Просьба в заявке указывать цену за 1 описание.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Трафик из соц. сетей

    Требуется привлечение трафика из социальных сетей. Предполагаемое число посетителей ~ 100 в сутки. Просьба в заявке указывать цену за 1 посетителя.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад