besstru

Сергей besstru

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
0 баллов
14 лет назад
Каталог гостиниц на Джумле
Joomla
Работа выполнена, оплату получил. Не понравилась работа, сказал что верну деньги и уберу работу. сразу прикрыли Доступ к моей работе. Если работа не нравится что же вы закрываете доступ?! Не кто на халяву делать не будет. за сто баксов, каталог да ещё и с наполнение его, это конечно круто) Если вам говорят цену, не стоит торговаться. На что рвались, на то и напоролись. Не советую. Забыл добавит в разговор :) Угрозу... Или мне представить вам?
Обратился к Юрию 22 февраля 2011 г. 1.) Нужно было сделать каталог гостиниц http://www.azovotel.com/3.jpg с формой поиска или отбору по типу жилья и по местунахождения гостиницы. 2.) Что бы можно было выводить по 10, 20, 50, все варианты на странице. В итоге он сказал что все будет сделано на высшем уровне и за 100$. Соответсвенно мы ударили по рукам, я ему сделал ПРЕДОПЛАТУ и он начал работать. В итоге сегодня уже 14 марта, а работа не выполнена. На все это Юрий мне сказал, что он не может сделать отбор и поиск на сайте, а может сделать просто каталог. И то, непонятно в каком виде. Вот что он сделал: http://www.azovotel.com/1.jpg и http://www.azovotel.com/2.jpg Просто не порядочный человек. Из за него я потерял время и клиентов. Вообщем вывод один: если вы хотите получить гемморой и потерю времени, нервов и денег - обращайтесь к Юрию. Он вам это все обеспечит. После моего отзыва он вам будет рассказывать какой он хороший и что это все мои выдумки, НО у меня есть вся наша переписка по скайпу и кому надо я готов ее предоставить, что бы в будущем никто не попался на это развод. И самое главное вначале заказа, а именно перед предоплатой он будет вам рассказывать, что он умеет все. Но после того как вы оплатите начнется самое интересное. Готов ответить на все вопросы лично: 8-926-227-31-44, [email protected] аська 318806114 А самое главное после моего отзыва он в своих данных указал: С JOOMLA НЕ РАБОТАЮ. Не попадитесь, а то потом получится, что он вообще ни с чем не работает и ни чего не знает.
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