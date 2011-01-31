Работа выполнена, оплату получил. Не понравилась работа, сказал что верну деньги и уберу работу. сразу прикрыли Доступ к моей работе. Если работа не нравится что же вы закрываете доступ?! Не кто на халяву делать не будет. за сто баксов, каталог да ещё и с наполнение его, это конечно круто) Если вам говорят цену, не стоит торговаться. На что рвались, на то и напоролись. Не советую. Забыл добавит в разговор :) Угрозу... Или мне представить вам?