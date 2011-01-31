Обратился к Юрию 22 февраля 2011 г.
1.) Нужно было сделать каталог гостиниц http://www.azovotel.com/3.jpg
с формой поиска или отбору по типу жилья и по местунахождения гостиницы.
2.) Что бы можно было выводить по 10, 20, 50, все варианты на странице.
В итоге он сказал что все будет сделано на высшем уровне и за 100$. Соответсвенно мы ударили по рукам, я ему сделал ПРЕДОПЛАТУ и он начал работать.
В итоге сегодня уже 14 марта, а работа не выполнена. На все это Юрий мне сказал, что он не может сделать отбор и поиск на сайте, а может сделать просто каталог. И то, непонятно в каком виде.
Вот что он сделал: http://www.azovotel.com/1.jpg
и http://www.azovotel.com/2.jpg
Просто не порядочный человек. Из за него я потерял время и клиентов.
Вообщем вывод один: если вы хотите получить гемморой и потерю времени, нервов и денег - обращайтесь к Юрию. Он вам это все обеспечит.
После моего отзыва он вам будет рассказывать какой он хороший и что это все мои выдумки, НО у меня есть вся наша переписка по скайпу и кому надо я готов ее предоставить, что бы в будущем никто не попался на это развод.
И самое главное вначале заказа, а именно перед предоплатой он будет вам рассказывать, что он умеет все. Но после того как вы оплатите начнется самое интересное.
Готов ответить на все вопросы лично: 8-926-227-31-44, [email protected]
аська 318806114
А самое главное после моего отзыва он в своих данных указал: С JOOMLA НЕ РАБОТАЮ.
Не попадитесь, а то потом получится, что он вообще ни с чем не работает и ни чего не знает.