best_zakaz

Кудряшов Алексей best_zakaz

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Наша студия "team_art" предлагает Вам следующие услуги:

1.Сайты на основе CMS Bitrix, Subdream, PHP-Nuke;

2.Дизайны как индивидуальные, так и шаблоны (примеры http://weblancer.net/users/best_zakaz/);

3.Логотипы (gif, jpg, flash).

Заказ выполним БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО & КРАСИВО.

Обращайтесь,готовы к сотрудничеству.

PHP

  • Портал Рефератов.

    Требуется создать портал рефератов наподобии http://www.moreferatov.ru/. Дизайн можно шаблонный, НО обязательно FLASH - шапка, и сайт должен быть сделан на ПЛАТНОЙ CMS. Банк рефератов создаёте Вы(т.е. кроме т.з. Вы от меня ничего не получите :-) ну и ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагины для CMS SUBDREAMER

    $400

    Нужно написать 3 плагина под CMS SUBDREAMER: 1.Модуль FLASH галереи. 2.Модуль граббера прогноза погоды. 3.Модуль RSS ленты. Если Вы не работали с этой CMS, то не обращайтесь.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • WEB-disegner

    В молодую,но перспективную WEB-студию требуется дизайнер. Необходимые требования: 1.Уверенная работа с Adobe Photoshop, Macromedia Firewors. 2.Приветсвуется знание Adobe AfterEffects,Macromedia Flash. Мы вам предлагаем постоянную работу в хорошем коллективе(хоть и удалённо), достойную Вас зарплату и ,если вы себя хорошо зарекомендуете(3 ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад