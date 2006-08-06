best_zakaz

Требуется создать портал рефератов наподобии http://www.moreferatov.ru/. Дизайн можно шаблонный, НО обязательно FLASH - шапка, и сайт должен быть сделан на ПЛАТНОЙ CMS. Банк рефератов создаёте Вы(т.е. кроме т.з. Вы от меня ничего не получите :-) ну и ...