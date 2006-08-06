Требуется создать портал рефератов наподобии http://www.moreferatov.ru/. Дизайн можно шаблонный, НО обязательно FLASH - шапка, и сайт должен быть сделан на ПЛАТНОЙ CMS. Банк рефератов создаёте Вы(т.е. кроме т.з. Вы от меня ничего не получите :-) ну и ...
Наша студия "team_art" предлагает Вам следующие услуги:
1.Сайты на основе CMS Bitrix, Subdream, PHP-Nuke;
2.Дизайны как индивидуальные, так и шаблоны (примеры http://weblancer.net/users/best_zakaz/);
3.Логотипы (gif, jpg, flash).
Заказ выполним БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО & КРАСИВО.
Обращайтесь,готовы к сотрудничеству.
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужно написать 3 плагина под CMS SUBDREAMER: 1.Модуль FLASH галереи. 2.Модуль граббера прогноза погоды. 3.Модуль RSS ленты. Если Вы не работали с этой CMS, то не обращайтесь.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
В молодую,но перспективную WEB-студию требуется дизайнер. Необходимые требования: 1.Уверенная работа с Adobe Photoshop, Macromedia Firewors. 2.Приветсвуется знание Adobe AfterEffects,Macromedia Flash. Мы вам предлагаем постоянную работу в хорошем коллективе(хоть и удалённо), достойную Вас зарплату и ,если вы себя хорошо зарекомендуете(3 ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад