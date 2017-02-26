ЧТО ДЕЛАЮ.
Профессиональное решение задач в сфере интернет-маркетинга:
- комплексная аналитика (SEO, реклама, юзабилити, конверсия);
- безопасное продвижение сайтов;
- разработка рекламных кампаний, аналитика ROI;
- увеличение конверсии сайтов и магазинов;
- управление репутацией в поисковых системах.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO).
- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;
- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;
- сборка базового и расширенного семантических ядер;
- полная внутренняя оптимизация;
- наполнение сайта гибридными текстами;
- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;
- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;
- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);
- размещение nofollow социальных сигналов;
- постоянное обновление контента;
- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.
СТОИМОСТЬ:
Москва и Санкт-Петербург:
Бюджеты: от 900 USD в месяц
Сроки: от 9 до 16 месяцев
Остальные регионы:
Бюджеты: от 700 USD в месяц
Сроки: от 7 до 14 месяцев