bhjrtps

Евгений bhjrtps

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Цены на продвижения сайта

ЧТО ДЕЛАЮ.

Профессиональное решение задач в сфере интернет-маркетинга:

- комплексная аналитика (SEO, реклама, юзабилити, конверсия);

- безопасное продвижение сайтов;

- разработка рекламных кампаний, аналитика ROI;

- увеличение конверсии сайтов и магазинов;

- управление репутацией в поисковых системах.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO).

- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;

- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;

- сборка базового и расширенного семантических ядер;

- полная внутренняя оптимизация;

- наполнение сайта гибридными текстами;

- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;

- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;

- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);

- размещение nofollow социальных сигналов;

- постоянное обновление контента;

- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения. 

СТОИМОСТЬ:

Москва и Санкт-Петербург:

Бюджеты: от 900 USD в месяц

Сроки: от 9 до 16 месяцев

Остальные регионы:

Бюджеты: от 700 USD в месяц

Сроки: от 7 до 14 месяцев

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга