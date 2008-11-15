Веб-программист

Опыт в веб-программировании 3 года: работала в крупной фирме, создавала сайты для московских и международных компаний. Разрабатывала модули для сайтов и cms.

Навыки: php, JavaScript (Prototype, Ajax), MySQL, написание компонентов и модулей для Joomla!, английский язык (создание языковых копий сайта, комментарии к коду на английском).