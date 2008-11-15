Есть сайт http://electrobox.spb.ru/ нужно сделать дизайн, простой, но симпатичный. Никаких особых украшательств не нужно, одно верхнее меню и табличку для каталога. Фирменный стиль отсутствует, так что предоставляется полная свобода для фантазии. Жду ответов с ценой.
Веб-программист
Опыт в веб-программировании 3 года: работала в крупной фирме, создавала сайты для московских и международных компаний. Разрабатывала модули для сайтов и cms.
Навыки: php, JavaScript (Prototype, Ajax), MySQL, написание компонентов и модулей для Joomla!, английский язык (создание языковых копий сайта, комментарии к коду на английском).
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовый дизайн, нужно сверстать из него шаблон для joomla. Жду предложений по цене.HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
Для постоянного периодического сотрудничества требуется web-дизайнер в городе Курск.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад