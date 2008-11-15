biblbroks

Марина Дьякова biblbroks

 
40 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Веб-программист

Опыт в веб-программировании 3 года: работала в крупной фирме, создавала сайты для московских и международных компаний. Разрабатывала модули для сайтов и cms.

Навыки: php, JavaScript (Prototype, Ajax), MySQL, написание компонентов и модулей для Joomla!, английский язык (создание языковых копий сайта, комментарии к коду на английском).

PHPJavascriptMySQLJoomlaAjax

  • Дизайн для сайта электрооборудования

    Есть сайт http://electrobox.spb.ru/ нужно сделать дизайн, простой, но симпатичный. Никаких особых украшательств не нужно, одно верхнее меню и табличку для каталога. Фирменный стиль отсутствует, так что предоставляется полная свобода для фантазии. Жду ответов с ценой.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для joomla

    Есть готовый дизайн, нужно сверстать из него шаблон для joomla. Жду предложений по цене.

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад