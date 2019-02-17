Web Работяга
Использую ↓
- HTML
- СSS (FlexBox вёрстка)
- LESS
- jQuery
- JS Библиотеки
Что я могу сделать для вас ↓
- отредактировать текст на сайте,
- вставить/поменять: изображение, видео, шрифты.
- подправить html, css код
- добавить анимацию
- подправить вёрстку
- адаптивно сверстать по макету
- всплывающие окна
- меню для телефонов
- сделать слайдеры
Контакты ↓
Viber:+79028366379
Email: [email protected]
Telegram: @bichurinNet
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
2 балла
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
9 баллов
5 лет назад
работа выполнена
Ответный отзыв
Советую данного заказчика, задачу поставил четко.