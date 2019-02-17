bichuirnNet

Артём Бичурин bichuirnNet

 
23 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web Работяга

Пример вёрстки

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﻿Использую ↓

 

  • HTML
  • СSS (FlexBox вёрстка)
  • LESS

  • jQuery
  • JS Библиотеки

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Что я могу сделать для вас ↓

 

  • отредактировать текст на сайте,
  • вставить/поменять: изображение, видео, шрифты.
  • подправить html, css код
  • добавить анимацию
  • подправить вёрстку
  • адаптивно сверстать по макету
  • всплывающие окна
  • меню для телефонов
  • сделать слайдеры

Контакты ↓

  

Viber:

 +79028366379

Email: [email protected]

Telegram: @bichurinNet

JavascriptHTMLCSSТексты для сайтаjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Malinka74
Татьяна 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
2 балла
4 года назад
Необходимо выполнить презентацию с html-версткой, имеется образец
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
9 баллов
5 лет назад
Поправить стили css
работа выполнена
Советую данного заказчика, задачу поставил четко.
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