Около 2х недель назад поставил полный бэкап системы. Раньше все было нормально, на этот раз бэкап создавался на 10 минут а целых 13 часов. Я удалил его не дождавшись завершения. Через день начались проблемы. Каждые ...
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Перегналу базу данных из форума punbb в vBulletin 3.7.4 после чего все вроде нормально, вот только по завершении регистрации пользователь видит такое сообщение http://i.piccy.kiev.ua/i2/8d/a5/3af8a8f01b3a0fbcf4f856c542ce.jpeg хотя заходить под данными указанными в процессе регистрации, по завершении реистрации - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо понять почему Impex перенес только треть тем с punbb и исправить это (как вариант - выполнить повторный конверт). Выполнить настройку форума - чтоб все нормально работало без всяких там маркеров безопасности и т.п. Указывайте сроки и ...Завершен15 лет назад
Задание состоит из двух частей: 1. а) Необходимо базу форума punbb перенести в vBulletin (всех пользователей, темы, посты...) б) Интегрировать vBulletin 3.7.4 (возможно версия будет немного ниже) с DataLife Engine 7.0 - для выбранных категорий. Здесь имеется в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать страницу в виде сетки 4х5 (с листингом внизу) с изображениями миниатюр (к примеру 300х300) альбомов и названием Исполнитель - Альбом (год), чуть ниже указан жанр. По нажатию на изображение альбома, мы переходим ...Завершен15 лет назад
Необходимо сделать следующее: В профиле пользователя (группы Журналист, Главный редактор, Администратор) создать дополнительное поле, куда каждый польователь может вписать строку вроде этой данная строка вызывает поп-ап баннер. когда пользователь добавляет какой то материал, другие посетители жмут "Подробнее", ...Завершен15 лет назад
Добрый день. Существует музыкальный сайт. Необходимо сделать для него формочку добавления альбомов схожую с этой (http://img337.imageshack.us/my.php?image=primerpv2.jpg) Любой зарегистрированный пользователь вводит в эту форму информацию, после чего все это попадает в админку на утверждение админом. Альбом не прошедший ...Завершен15 лет назад