bierhoff

Иван Мироненко bierhoff

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Наладить работу виртуального выделенного сервера

    Около 2х недель назад поставил полный бэкап системы. Раньше все было нормально, на этот раз бэкап создавался на 10 минут а целых 13 часов. Я удалил его не дождавшись завершения. Через день начались проблемы. Каждые ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заглушка об ошибке в vBulletin

    Перегналу базу данных из форума punbb в vBulletin 3.7.4 после чего все вроде нормально, вот только по завершении регистрации пользователь видит такое сообщение http://i.piccy.kiev.ua/i2/8d/a5/3af8a8f01b3a0fbcf4f856c542ce.jpeg хотя заходить под данными указанными в процессе регистрации, по завершении реистрации - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для специалиста vBulletin

    Необходимо понять почему Impex перенес только треть тем с punbb и исправить это (как вариант - выполнить повторный конверт). Выполнить настройку форума - чтоб все нормально работало без всяких там маркеров безопасности и т.п. Указывайте сроки и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интеграция vBulletin + DataLife

    Задание состоит из двух частей: 1. а) Необходимо базу форума punbb перенести в vBulletin (всех пользователей, темы, посты...) б) Интегрировать vBulletin 3.7.4 (возможно версия будет немного ниже) с DataLife Engine 7.0 - для выбранных категорий. Здесь имеется в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сетка альбомов 4х5 для DatalifeEngine

    Необходимо сделать страницу в виде сетки 4х5 (с листингом внизу) с изображениями миниатюр (к примеру 300х300) альбомов и названием Исполнитель - Альбом (год), чуть ниже указан жанр. По нажатию на изображение альбома, мы переходим ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Javascript код для DataLife

    Необходимо сделать следующее: В профиле пользователя (группы Журналист, Главный редактор, Администратор) создать дополнительное поле, куда каждый польователь может вписать строку вроде этой данная строка вызывает поп-ап баннер. когда пользователь добавляет какой то материал, другие посетители жмут "Подробнее", ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Форма добавления для DataLife Engine

    Добрый день. Существует музыкальный сайт. Необходимо сделать для него формочку добавления альбомов схожую с этой (http://img337.imageshack.us/my.php?image=primerpv2.jpg) Любой зарегистрированный пользователь вводит в эту форму информацию, после чего все это попадает в админку на утверждение админом. Альбом не прошедший ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Romchik-EDF
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Работа для специалиста vBulletin
Доволен сотрудничеством. Буду рад помочь еще.
Меньше чем за пол часа решили проблему. Человек действительно очень хорошо разбирается в vBulletin. Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Scif
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-1)
$50
10 баллов
15 лет назад
Сетка альбомов 4х5 для DatalifeEngine
Четко поставленная задача, оплата была произведена даже до окончательной установки скрипта. Кроме того, заказчик проявил лояльное отношение к срокам, которые по моей вине были сдвинуты. Воспитан и вежлив в общении. Очень рекомендую!
Работа была сделана на 100% Кроме этого, исправили целых 3 недоделки на сайте, с которыми я раньше не мог разобраться, причем это было сделано бесплатно! Очень советую, приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
Scif
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-1)
$30
10 баллов
15 лет назад
Javascript код для DataLife
Только положительные впечатления от сотрудничества. Заказчик четко поставил задачу, без проволочек принял работу и произвел оплату. Буду помогать и в дальнейшем:) Всем очень рекомедую!!!
Человек ответственный. Справился с поставленной задачей раньше срока. По завершению задания, получил от него подробную инструкцию по установке скрипта, чему был приятно удивлен:) Рад был сотрудничать. Очень советую!
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Fesss
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Форма добавления для DataLife Engine
Отличный заказчик. Никаких проблем не возникало. Рекомендую к сотрудничеству!
Сделал все как я хотел. С человеком приятно работать. Уверен что в дальнейшем, при необходимости, буду обращаться именно к нему. Очень советую!
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