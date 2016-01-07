Необходимо разработать сайт организации. Сайт - визитка с постоянно обновляемой новостной лентой (страницей). Требования: -разработать на этом шаблоне: http://the7.io; -оптимизация под все устройства; -интересный, свежий, оригинальный, удобный; -ссылки на нужные порталы и сервисы; -защищенная от спама в разделе вопрос-ответ часть сайта; -более ...
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать сайт организации. Требования: -интересно, оригинально, удобно, не громоздко, не тяжело; -простота и удобство наполнения и обновления материалами в разделе новости и события сайта; -ссылки на нужные порталы и сервисы; -защищенная от спама в разделе вопрос-ответ часть сайта; -более менее ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать имеющийся в наличии дизайн логотипа компании с учетом замечаний и пожеланий или разработать с нуля новый при предложении более интересного планировочного решения логотипа. Требование: -приоритет на флэт дизайн, в том числе выполнение в простых цветах; -одинаково ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать имеющийся в наличии дизайн-проект для офиса 60 кв.м с учетом замечаний и пожеланий или разработать с нуля новый при предложении более интересного планировочного решения дизайн-проекта. Имеется в наличие по существующему дизайн-проекту: -обмерный чертеж помещения; -экспликация помещений; -план ...Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт8 лет назад