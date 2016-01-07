bigelaumo

Иван bigelaumo

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт для организации

    Необходимо разработать сайт организации.  Сайт - визитка с постоянно обновляемой новостной лентой (страницей). Требования: -разработать на этом шаблоне: http://the7.io; -оптимизация под все устройства; -интересный, свежий, оригинальный, удобный; -ссылки на нужные порталы и сервисы; -защищенная от спама в разделе вопрос-ответ часть сайта; -более ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для организации

    Нужно разработать сайт организации.  Требования: -интересно, оригинально, удобно, не громоздко, не тяжело; -простота и удобство наполнения и обновления материалами в разделе новости и события сайта; -ссылки на нужные порталы и сервисы; -защищенная от спама в разделе вопрос-ответ часть сайта; -более менее ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Нужно доработать имеющийся в наличии дизайн логотипа компании с учетом замечаний и пожеланий или разработать с нуля новый при предложении более интересного планировочного решения логотипа.  Требование: -приоритет на флэт дизайн, в том числе выполнение в простых цветах; -одинаково ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн-проект для офиса

    Нужно доработать имеющийся в наличии дизайн-проект для офиса 60 кв.м с учетом замечаний и пожеланий или разработать с нуля новый при предложении более интересного планировочного решения дизайн-проекта. Имеется в наличие по существующему дизайн-проекту: -обмерный чертеж помещения; -экспликация помещений; -план ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад