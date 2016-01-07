Нужно разработать сайт организации. Требования: -интересно, оригинально, удобно, не громоздко, не тяжело; -простота и удобство наполнения и обновления материалами в разделе новости и события сайта; -ссылки на нужные порталы и сервисы; -защищенная от спама в разделе вопрос-ответ часть сайта; -более менее ...