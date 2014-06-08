$50
Нужно сделать 3d логотип с помощью webgl, и разместить его на сайте, дизайн логотипа предоставляю.
3D-графика2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужно сделать 3d логотип с помощью webgl, и разместить его на сайте, дизайн логотипа предоставляю.
Нужно сделать анимацию переходов страниц(можно использовать готовые шаблоны) и анимированный логотип(чтобы он выглядел как 3d) на webgl для сайта дипломного проекта, исходники предоставлю после определения исполнителя. Готов рассмотреть ваши предложения. Срок выполнения 5 дней