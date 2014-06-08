bigsby

Антон Курочкин bigsby

 
31 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • 3d логотип на webgl

    $50

    Нужно сделать 3d логотип с помощью webgl, и разместить его на сайте, дизайн логотипа предоставляю.

    WebGL
    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка webgl элементов для сайта

    $50

    Нужно сделать анимацию переходов страниц(можно использовать готовые шаблоны) и анимированный логотип(чтобы он выглядел как 3d) на webgl для сайта дипломного проекта, исходники предоставлю после определения исполнителя. Готов рассмотреть ваши предложения. Срок выполнения 5 дней

    WebGL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад