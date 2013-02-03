Инженер по информационным технологиям с разносторонней специализацией

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Опыт работы

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Сентябрь 2005 — Июль 2007

Лаборант

Март 2007 — Февраль 2009

Программист 1С

Февраль 2009 — Ноябрь 2010

Главный специалист-эксперт по ИТ

Июнь 2012 - Октябрь 2012

Преподаватель информатики в лесхоз академии у заочного отделения

Апрель 2012 — по настоящее время

Системный администратор (совмещение)

Август 2012 — по настоящее время

Инженер по АСУ ТП

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Образование

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2007 Учебный центр "Альфа-Софт"

Бухгалтерский учет на предприятии, Свидетельство.

2007 Ceтeвaя aкaдeмия Cisco

CCNA, сeртификaт.

2007 Орeнбургский Госудaрствeнный Унивeрситeт

Информaционныe тeхнологии., вычислитeльныe мaшины, комплeксы, систeмы и сeти., диплом.

2008 Компания Softline

Microsoft Certified Professional, Сертификат.

2008 Учебный центр "Альфа-Софт"

Использование справочной правовой системы ГАРАНТ, Свидетельство.

2009 Отдел международных программ и проектов Орeнбургского Госудaрствeнного Унивeрситeта

Английский язык, Сертификат.

2010 Фирма 1С, Учебный центр №1

Интернет курс "Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8", Свидетельство.

2010 - Аспирaнтурa Орeнбургского Госудaрствeнного Унивeрситeта

Систeмы aвтомaтичeского упрaвлeния.

Ноябрь 2010 — Ноябрь 2011

Служба в Российской Армии

2012 - Учебный центр «РТСофт»

Wonderware System Platform. Сервер приложений Wonderware Application Server

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Ключевые навыки

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При выполнении поставленных задач стараюсь проявлять разумную инициативу. По отношению к начальникам проявляю уважение и тактичность. Поставленные задачи пытаюсь выполнить быстрее поставленных сроков. К выполнению обязанностей отношусь ответственно, стремлюсь к повышению своих знаний, навыков и умений, проявляю особый интерес к ip-телефонии, глобальным сетям (WWW), системам CMS, системе 1С Предприятие 7/8, сетевому оборудованию компании CISCO.