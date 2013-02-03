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Опыт работы
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Сентябрь 2005 — Июль 2007
Лаборант
Март 2007 — Февраль 2009
Программист 1С
Февраль 2009 — Ноябрь 2010
Главный специалист-эксперт по ИТ
Июнь 2012 - Октябрь 2012
Преподаватель информатики в лесхоз академии у заочного отделения
Апрель 2012 — по настоящее время
Системный администратор (совмещение)
Август 2012 — по настоящее время
Инженер по АСУ ТП
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Образование
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2007 Учебный центр "Альфа-Софт"
Бухгалтерский учет на предприятии, Свидетельство.
2007 Ceтeвaя aкaдeмия Cisco
CCNA, сeртификaт.
2007 Орeнбургский Госудaрствeнный Унивeрситeт
Информaционныe тeхнологии., вычислитeльныe мaшины, комплeксы, систeмы и сeти., диплом.
2008 Компания Softline
Microsoft Certified Professional, Сертификат.
2008 Учебный центр "Альфа-Софт"
Использование справочной правовой системы ГАРАНТ, Свидетельство.
2009 Отдел международных программ и проектов Орeнбургского Госудaрствeнного Унивeрситeта
Английский язык, Сертификат.
2010 Фирма 1С, Учебный центр №1
Интернет курс "Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8", Свидетельство.
2010 - Аспирaнтурa Орeнбургского Госудaрствeнного Унивeрситeта
Систeмы aвтомaтичeского упрaвлeния.
Ноябрь 2010 — Ноябрь 2011
Служба в Российской Армии
2012 - Учебный центр «РТСофт»
Wonderware System Platform. Сервер приложений Wonderware Application Server
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Ключевые навыки
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При выполнении поставленных задач стараюсь проявлять разумную инициативу. По отношению к начальникам проявляю уважение и тактичность. Поставленные задачи пытаюсь выполнить быстрее поставленных сроков. К выполнению обязанностей отношусь ответственно, стремлюсь к повышению своих знаний, навыков и умений, проявляю особый интерес к ip-телефонии, глобальным сетям (WWW), системам CMS, системе 1С Предприятие 7/8, сетевому оборудованию компании CISCO.