Кроссбраузерная валидная верстка сайтов
Качественная не дешевая верстка!
Навыки:
- HTML, CSS, jQuery, Gulp, SCSS.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Кроссбраузерность.
- Использование спрайтов.
- Комментарии.
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Портфолио
- Шаблон сайта агро компании "Agricom"115 просмотров
- Верстка шаблона "Landium"133 просмотра
- Верстка шаблона "Qugo"155 просмотров
- Верста интернет-магазина FocusMX137 просмотров