biker

Павел biker

 
35 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов

Качественная не дешевая верстка!

Навыки:

- HTML, CSS, jQuery, Gulp, SCSS.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Кроссбраузерность.

- Использование спрайтов.

- Комментарии.

Верстка сайтаHTMLCSSjQuerySCSSGulp
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