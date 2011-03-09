bilpavel

Павел bilpavel

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Специализируюсь в основном на калькуляторах, формах для обратной связи и на консультациях, связанных с интегрированием скрипта на сайт.

Языки, технологии, фреймворки, сервера, СУБД: JS, Java, Python, Django, PHP, HTML, CSS, JSON, DOM, XML, AJAX, Apache, Nginx, Mysql, Oracle, SQLite, PostgreSQL. Есть опыт разборки чужого кода. Еще много в чем могу разобраться, если потребуется для выполнения работы. К работе отношусь добросовестно, не теряюсь. Работаю без предоплаты, еще не разучился доверять людям. После проделанной работы, всегда с радость отвечу, на волнующие заказчика, вопросы и помогу интегрировать на сайт.

Предлагайте работу, не пожалеете;)

Отзывы заказчиков

VChange
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Доработать форму
Проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! В общем плане остался очень доволен, работа выполнена отлично. При необходимости обращусь еще, спасибо!
zoy84
Зоя 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделать pop up всплывающего окна на блог
Павел - молодец! Сделал быстро!
Mopsusha
55 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Доработать тест
Всё выполнил отлично
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Переделать небольшой Javascript
JavaScript
Задание выполнено просто великолепно, Павел сразу понял что необходимо и предоставил наилучшее решение. Рекомендую!
Приятный человек, четко и ясно выражает свои мысли. Оплата своевременная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв