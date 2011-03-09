Специализируюсь в основном на калькуляторах, формах для обратной связи и на консультациях, связанных с интегрированием скрипта на сайт.
Языки, технологии, фреймворки, сервера, СУБД: JS, Java, Python, Django, PHP, HTML, CSS, JSON, DOM, XML, AJAX, Apache, Nginx, Mysql, Oracle, SQLite, PostgreSQL. Есть опыт разборки чужого кода. Еще много в чем могу разобраться, если потребуется для выполнения работы. К работе отношусь добросовестно, не теряюсь. Работаю без предоплаты, еще не разучился доверять людям. После проделанной работы, всегда с радость отвечу, на волнующие заказчика, вопросы и помогу интегрировать на сайт.
Предлагайте работу, не пожалеете;)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! В общем плане остался очень доволен, работа выполнена отлично. При необходимости обращусь еще, спасибо!
$10
10 баллов
14 лет назад
Павел - молодец! Сделал быстро!
$8
10 баллов
14 лет назад
Всё выполнил отлично
$10
10 баллов
14 лет назад
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Задание выполнено просто великолепно, Павел сразу понял что необходимо и предоставил наилучшее решение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный человек, четко и ясно выражает свои мысли. Оплата своевременная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.