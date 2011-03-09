Специализируюсь в основном на калькуляторах, формах для обратной связи и на консультациях, связанных с интегрированием скрипта на сайт.

Языки, технологии, фреймворки, сервера, СУБД: JS, Java, Python, Django, PHP, HTML, CSS, JSON, DOM, XML, AJAX, Apache, Nginx, Mysql, Oracle, SQLite, PostgreSQL. Есть опыт разборки чужого кода. Еще много в чем могу разобраться, если потребуется для выполнения работы. К работе отношусь добросовестно, не теряюсь. Работаю без предоплаты, еще не разучился доверять людям. После проделанной работы, всегда с радость отвечу, на волнующие заказчика, вопросы и помогу интегрировать на сайт.

Предлагайте работу, не пожалеете;)