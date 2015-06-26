bimark881

Иван bimark881

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Эмблема для общ. организации
Качественный логотип, все отлично.
Порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#437
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1338
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1349