Администратор Linux / Windows, программист Си, 1С.

Образование:

Московский Государственный Инженерно-Физический Институт (МИФИ) -

диплом. Факультет Автоматики, кафедра "Автоматизация физических установок".

Деловые и личностные качества:

Языки программирования:

- SQL (для Intebase, Microsoft SQL Server, Oracle)

- Bash (написание сервисов, watchdog-ов, задач циклического backup-а)

- С/C++ (в среде Borland C++ Builder, TurboC, Microsoft Visual Studio)

- Fortran (разработка модулей для OC OpenVMS)

Настройка и администрирование:

ОС: Linux (SUSELinux, FreeBSD, Ubuntu), OpenVMS, Windows 2000 Server/Professional, Windows 2003 Server, MS Windows 9x/ME/XP, Microsoft NT4 Server/Workstation. Настройка и развертывание доменной сети на основе технологий Linux и Windows(Active Directory).

ПО: СУБД Oracle (установка, настройка хранение данных от SCADA RtaPLS), Организация почтового сервера с нуля (от регистрации домена до веб интерфейса) на базе Linux (Postfix +Dovecot +MySQL+Spamassassin+Apache+SquirrelMail) и Windows (Microsoft Exchange 2000).

Программы резервного копирования: Acronis True Image Echo Enterprise Server, Symantec Ghost.

Microsoft ISA Server 2000(2004), Microsoft Exchange 2000, Super Scout, Фолио, Фолио CRM, Symantec Norton Antivirus CE, NOD32 Antivirus, 1C Предприятие.

Умение управлять сетью и знание сетевых технологий (TCP/IP(NAT, routing, VPN), IPX(Pure IP))

Знание английского языка (письменный/устный).

Опыт работы:

12.2004 - по настоящий момент.

Филиал “ОАО ВНИИ АЭС” АСУ ТП, ведущий инженер.

Внедрение SCADA систем для мониторинга за технологическим процессом на атомных станциях с разработкой собственных модулей на Fortran-е и Си в ОС OpenVMS и OpenSUSE. Настройка OpenVMS и OpenSUSE, разработка структуры дублированной локальной сети c дублированными серверами.

Настройка СУБД Oracle для хранения данных SCADA RtaPLS.

Разработка собственных программ на Borland C++ Builder для работы с БД Intebase отчетами в Word и Excel и сетью.

2004 год

Компания “Оранта”, системный администратор.

Внедрение почтового сервера на базе OpenSUSE.

Администрирование сети из 10 компьютеров на базе Windows2000 Server с Active Directory.

Инсталляция и поддержка почтового сервера на базе Microsoft Exchange2000.

Инсталляция и поддержка Microsoft ISA Server 2000.

Поддержка 1С Предприятия (конфигурации: Бухгалтерия, Торговля и склад, Комплексная, Зарплата и кадры)

Клиент банк.

Антивирусная защита.

2003 год.

Компания “Энергооптторг”, программист/системный администратор.

Администрирование сети из 30 компьютеров на базе Windows2000 Server с Active Directory.

Поддержка почтового сервера на базе Microsoft Exchange2000.

Инсталляция и поддержка Microsoft ISA Server 2000.

Инсталляция и поддержка складских программ Фолио WinСклад и Фолио CRM c БД на Microsoft SQL Server-е.

Разработка собственных программ на Borland C++ Builder для нужд предприятия.

Разработка отчетов в Excel на MS Visual Basic.

2002 – 2003год.

Компьютерный клуб “Омут-2”, системный администратор.

Администрирование сети из 60 компьютеров.