$10
Необходимо сделать афишу для мероприятия. Ничего сверхъестественного не требуется по дизайну. Необходимо нанести текст на фон. Задача афиши - информирование. Срок на выполнение - 2 дня.
Верстка полиграфии1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Необходимо сделать афишу для мероприятия. Ничего сверхъестественного не требуется по дизайну. Необходимо нанести текст на фон. Задача афиши - информирование. Срок на выполнение - 2 дня.
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