bizpl1

Андрей Андреев bizpl1

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн афиши

    $10

    Необходимо сделать афишу для мероприятия. Ничего сверхъестественного не требуется по дизайну. Необходимо нанести текст на фон. Задача афиши - информирование. Срок на выполнение - 2 дня.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание резюме о компании

    $50

    Ищу копирайтера для написания резюме о интернет компании. Объем до 1000 знаков Требование к фрилансеру: - Опыт написания пресс-релизов,резюме о компаний - не стандартный способ подачи информации - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад