Люблю нестандартные задачи на самописных решениях.

Привет, меня зовут Константин и я веб-разработчик...

Заболел веб-девом я в 2012 году с тех пор и отсчитываю опыт работы.

Начал с разработки тем и плагинов для Вордпресс, но в скоре начало тянуть на что-то посильнее и я начал работать с чужими самописами. В основном это были crm и cms системы. Что-то было откровенно ужасным, что-то просто нормальным, а бывали и прекрасно написанные и качественно работающие коды.

С 2013-2019 на постоянной основе сотрудничал с немецкой конторкой занимающейся логистикой и доставкой, изначально правил их системы, а после сам разработал crm системы контроля и отчетности по перевозкам, работе с клиентами, учета деятельности сотрудников и т.д. Параллельно брал интересные заказы на фрилансе, если те подворачивались, откуда получал дополнительный опыт и денежку. В 2019 году контора развалилась и я снова отправился в свободное плаванье.

Предпочитаю работать с чужими самописами, либо писать проекты с нуля самому, особенно нравятся нестандартные задачи. Не люблю фреймворки. Из готовых CMS работаю с Wordpress.

Дополнительно есть опыт работы с ос linux (ubuntu - apache2, ffmpeg, openvpn, ejabberd), парсинг данных.

Ищу варианты удаленной работы с неполной занятостью.

Так же заинтересован в сотрудничестве с менеджерами по поиску заказов.