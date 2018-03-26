bkaraoglanov

Борис Караогланов bkaraoglanov

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Логотип для компании maingadged

    $50

    MainGadged научно фантастический канал на ютубе, нужен лого дизайнер. создать лого которые будет легко запоминатся также его бдует легко вставлять в видео ролики

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отбор выско качественного конента для видео ролика

    $70

    Ролик с фантазией на тему как мир выглядил сегодня если бы халакост не случился.  Вам дадут текст и сценарий ваша задача найти высоко качественный контент - видео под текст / под озвучивание диктора, затем смантирывать. ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценрий к видео ролику

    $45

    Привет Сергей. Вы ответили на мою заявку. Хочу вам предложить написать текст к 10 минутному видео ролику на тему  "Что если бы не холокост не случился", вам нужно будет использывать свою фантазию ...

    Сценариинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарий к видео ролику

    $45

    Нужен сценарист для 10 минутного ролика на тему А что если бы ... ? Ролик будет интерактивный со множеством элементов и диктор будет читать текст который будет вами написан.

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад