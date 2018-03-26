bkaraoglanov

MainGadged научно фантастический канал на ютубе, нужен лого дизайнер. создать лого которые будет легко запоминатся также его бдует легко вставлять в видео ролики
- $50Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Ролик с фантазией на тему как мир выглядил сегодня если бы халакост не случился. Вам дадут текст и сценарий ваша задача найти высоко качественный контент - видео под текст / под озвучивание диктора, затем смантирывать. ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Привет Сергей. Вы ответили на мою заявку. Хочу вам предложить написать текст к 10 минутному видео ролику на тему "Что если бы не холокост не случился", вам нужно будет использывать свою фантазию ...Сценариинет заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Нужен сценарист для 10 минутного ролика на тему А что если бы ... ? Ролик будет интерактивный со множеством элементов и диктор будет читать текст который будет вами написан.Сценарии4 заявкиЗакрыт7 лет назад