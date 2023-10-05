Перфеционизм - не всегда плохо, особенно в работе)

Более 10 лет работы в государственных закупка со стороны участника. Могу помочь на любом этапе, проконсультировать и при необходимости выполнить работу от вычитки тендерной документации до обжалования в Антимонопольном комитете.

Также любая работа с текстами мне под силу. переводы, копирайтинг, рерайтинг...

Поиск и подбор персонала моя специальность и несколько лет было основной моей деятельностью