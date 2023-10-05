Перфеционизм - не всегда плохо, особенно в работе)
Более 10 лет работы в государственных закупка со стороны участника. Могу помочь на любом этапе, проконсультировать и при необходимости выполнить работу от вычитки тендерной документации до обжалования в Антимонопольном комитете.
Также любая работа с текстами мне под силу. переводы, копирайтинг, рерайтинг...
Поиск и подбор персонала моя специальность и несколько лет было основной моей деятельностью
Юридические услуги
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$13/час
от $104от 1 дня
#106
Переводы
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$3/час
от $3от 1 дня
#2481
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#3175