blacksoulKyiv

$250
Доброго времени суток. Нужен сайт для джаз-бенда на котором пользователь сможет удобно ознакомится с творчеством группы, информацией о них и связаться с менеджерами. Макет отсутствует.
Сайты «под ключ»61 заявка
Закрыт
3 года назад
Доброго времени суток. Нужен сайт для джаз-бенда на котором пользователь сможет удобно ознакомится с творчеством группы, информацией о них и связаться с менеджерами. Макет отсутствует.
Нужен сайт для студии звукозаписи. Макет отсутствует, поэтому полная свобода для вашего творчества. Сайт должен быть одностраничным, лендинг. Оплата по согласованию.