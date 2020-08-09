blacksoulKyiv

Звукозаписи blacksoulKyiv

 
32 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Black & Soul media group

  • Сайт для джаз-бенда

    $250

    Доброго времени суток.  Нужен сайт для джаз-бенда на котором пользователь сможет удобно ознакомится с творчеством группы, информацией о них и связаться с менеджерами.  Макет отсутствует.

    Сайты «под ключ»61 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $300

    Нужен сайт для студии звукозаписи. Макет отсутствует, поэтому полная свобода для вашего творчества. Сайт должен быть одностраничным, лендинг. Оплата по согласованию.

    Верстка сайта
    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    3 года назад