Верстка сайтов, страниц, лендингов, landing page, html, html5, css, css3, js, jquery

Кроссбраузерная валидная верстка под все браузеры.

Адаптивная, резиновая, фиксированная.

Верстка с использованием современных технологий.

Полное портфолио -> http://html5pro.ru/

Ответственное отношение к работе.

Я всегда на связи (не менее 8 часов в сутки), когда работаю над проектом.

Предоставляю промежуточные результаты проделанной работы.

Обращайтесь за хорошей версткой.

Буду рада долгосрочному сотрудничеству.