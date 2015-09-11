Верстка сайтов, страниц, лендингов, landing page, html, html5, css, css3, js, jquery
Кроссбраузерная валидная верстка под все браузеры.
Адаптивная, резиновая, фиксированная.
Верстка с использованием современных технологий.
Полное портфолио -> http://html5pro.ru/
Ответственное отношение к работе.
Я всегда на связи (не менее 8 часов в сутки), когда работаю над проектом.
Предоставляю промежуточные результаты проделанной работы.
Обращайтесь за хорошей версткой.
Буду рада долгосрочному сотрудничеству.
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Портфолио
- Интернет - магазин Цветная зебра105 просмотров
- Сайт проката автомобилей Rental car104 просмотра
- Gridzilla141 просмотр
HTML-верстка
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