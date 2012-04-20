blouse8

Дмитрий blouse8

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Кредитная доска обьявлений

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Создание и разработка досок объявлений по кредитной лини тематика финансы ,кредитование

продвижение кредитной доски КРЕДИТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

  • APi интеграция агент банка ПриватБанк

    $10

    Необходимо чтоб заявки уходили по api с сайта  на api Приватбанкафайл с кодом формы api и инструкцией прикрепилнужно сделать через js хостин без phpформа  [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fsmsbilling.at.ua%2Findex%2Fprivatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens%2F0-358]http://smsbilling.at.ua/index/privatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens/0-358[/url] она на странице немного нужно прокрутить вниз она тестовая пока стоит такв ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо выполнить следующую работу: Рерайт - Копирайт

    $15

    [i]Приветствую всех! Необходимо выполнить следующую работу: Рерайт - Копирайт -   исходный текст тут:[/i]  [url=https://goo.gl/Xb2FWv]https://goo.gl/Xb2FWv[/url][i]сравнение конструкторов для создания бизнес сайтов[/i][i]текст должен быть уникальным на 90% + и потребует от вас вникнуть в суть описания[/i][i]Текст должен восприниматься легко и ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модератор интернет доски по кредитам

    $200

    Внимание прежде чем отправлять резюме ознакомитесь с местом работы с сайтом http://smsbilling.at.ua Требования: Ответственность Условия работы: Удаленная Обязанности: модерировать объявления на сайте, консультирование пользователей сайта в чате

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить существующую программу

    $10

    сама программа тут http://garfield-mult.at.ua/online-radio.net.ua.7_Setup.exe При установке нужно добавить запрос на утановку яндекс бара &gt; Должен дозагружаться из интернета http://download.yandex.ru/yandex-pack/online-radio-partner/YandexPackSetup-online-radio-partner-20120402.exe &gt; В инструкции нужен вариант С инструкция прикреплена

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад