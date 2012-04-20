Необходимо чтоб заявки уходили по api с сайта на api Приватбанкафайл с кодом формы api и инструкцией прикрепилнужно сделать через js хостин без phpформа [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fsmsbilling.at.ua%2Findex%2Fprivatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens%2F0-358]http://smsbilling.at.ua/index/privatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens/0-358[/url] она на странице немного нужно прокрутить вниз она тестовая пока стоит такв ...