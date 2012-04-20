Необходимо чтоб заявки уходили по api с сайта на api Приватбанкафайл с кодом формы api и инструкцией прикрепилнужно сделать через js хостин без phpформа [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fsmsbilling.at.ua%2Findex%2Fprivatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens%2F0-358]http://smsbilling.at.ua/index/privatbank_zajavka_na_kartu_2020_new_genereishens/0-358[/url] она на странице немного нужно прокрутить вниз она тестовая пока стоит такв ...
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Создание и разработка досок объявлений по кредитной лини тематика финансы ,кредитование
продвижение кредитной доски КРЕДИТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
[i]Приветствую всех! Необходимо выполнить следующую работу: Рерайт - Копирайт - исходный текст тут:[/i] [url=https://goo.gl/Xb2FWv]https://goo.gl/Xb2FWv[/url][i]сравнение конструкторов для создания бизнес сайтов[/i][i]текст должен быть уникальным на 90% + и потребует от вас вникнуть в суть описания[/i][i]Текст должен восприниматься легко и ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Внимание прежде чем отправлять резюме ознакомитесь с местом работы с сайтом http://smsbilling.at.ua Требования: Ответственность Условия работы: Удаленная Обязанности: модерировать объявления на сайте, консультирование пользователей сайта в чатеСлужба поддержки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
сама программа тут http://garfield-mult.at.ua/online-radio.net.ua.7_Setup.exe При установке нужно добавить запрос на утановку яндекс бара > Должен дозагружаться из интернета http://download.yandex.ru/yandex-pack/online-radio-partner/YandexPackSetup-online-radio-partner-20120402.exe > В инструкции нужен вариант С инструкция прикрепленаВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад