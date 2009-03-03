Проект был реализован в оговоренном объеме. По мере выявления, баги довольно оперативно правятся. На одном из этапов, сроки сильно были сдвинуты, частично по моей вине, частично по вине исполнителя. В целом работа устраивает, продолжаю работать дальше, по другим проектам.