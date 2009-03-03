boag

Дмитрий boag

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Комикс про специалисзированный интернет-магазин

    Требуется отрисовать рекламный буклет в стиле комикса. Тематика: Интернет-магазин запчастей (для лифтов и эскалаторов). Объем: 5 разворотов Срок: 2 недели Примерное описание что нужно отрисовать на 1-м ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Многосайтовый портал

    Нужно сделать многосайтовый портал со сквозной базой пользователей. Портал отраслевой. Кратко функционал такой: - кабинет пользователя с элементарными функциями соцсети (ведение блога, общение, база контактов, рецйтинг активности и пр.) - каталог организаций ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система автоматического управления контентом

    Необходимо разработать с нуля систему автоматической обработки контента. Суть задачи кратко: Средства реализации PHP + MySQL Система, которая по настраиваемым параметрам управляет: - Шаблонами контента - Сборщиками контента по ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Новостной и статейный материал технической темы

    Для интернет-ресурса посвященного вопросам технических средств безопасности требуются "Новостники", разбирающиеся в теме или хотябы в технике (желательно техническое образование). В задачи входит как регулярный сбор новостей соответсвующей тематике, так и написание собственных материалов на основе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

SmartDesign
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$4100
10 баллов
14 лет назад
Система автоматического управления контентом
MySQLPHP
Проект был большой, тяжелый и интересный. Трудности которые возникали в процессе решались. Заказчик открыт для аргументированного обсуждения проблем, что приятно. Продолжаем работу по другим направлениям.
Проект был реализован в оговоренном объеме. По мере выявления, баги довольно оперативно правятся. На одном из этапов, сроки сильно были сдвинуты, частично по моей вине, частично по вине исполнителя. В целом работа устраивает, продолжаю работать дальше, по другим проектам.
Ответный отзыв
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$11
10 баллов
16 лет назад
Новостной и статейный материал технической темы
Оплата была произведена полностью и в срок, в соответствии с проделанной работой. Наилучшие рекомендации Дмитрию. Приятно было пообщаться!
Всё устроило, нареканий нет.
Ответный отзыв