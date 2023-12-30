Требуется специалист для оформления Twitch-канала по игре CS2. Необходимо создать баннеры и графику в едином стиле, чтобы обеспечить целостность визуального представления канала.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Баннеры9 заявокЗакрытгод назад
- $5
Шукається фахівець для налаштування spectator hub для Twitch-аккаунта, орієнтованого на гру CS2. Важливо забезпечити інтеграцію з усіма необхідними функціями та налаштуваннями для комфортного перегляду.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрытгод назад
Необхідно створити стікери для Вайберу, відповідно до вимог замовника. Включає розробку оригінальних графічних елементів. Інформація надається в Telegram.Баннеры12 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать 1-хвилинну анімацію за заданим сценарієм. Включити в пропозицію ціну на виконання роботи та портфоліо з попередніми проектами.Анимация4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать 1 минуту анимации по предоставленному сценарию. Необходимо указать цену за работу и приложить портфолио с примерами выполненных работ.Анимация5 заявокЗакрытгод назад