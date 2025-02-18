Требуется SMM-специалист с опытом работы в нише meme coin. Необходимо предоставить примеры успешных кейсов для оценки. Опыт в социальных сетях и креативные подходы приветствуются.
Рекламный Креатив для Фейсбук
Рекламный креатив для фейсбук, подробности в ЛС, с портфолио.
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