bonh

Владимир bonh

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо написать программу для пересоздания объявлений.

    $40

    Алгоритм работы: 1) Программа с определенным временным интервалом логинится на сайте объявлений. 2) Заходит в «мои объявления». 3) Находит самое последнее объявление (на некоторых сайтах такое может быть на ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать скрипт для пересоздания объяв.

    $29

    Необходимо написать скрипт для пересоздания объявлений. Алгоритм работы: 1) Скрипт с определенным временным интервалом логинится на сайте объявлений. 2) Заходит в «мои объявления». 3) Находит самое ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипты для обновления объявлений

    $5

    Скрипты по обновлению информации на сайтах photodoska.ru,desk.tomsk.ru --- www.photodoska.ru обновление(поднятие вверх списка/"Аппание"/подогрев) объявлении ведётся путём отправки заранее заданного слова через форму подогрева( например: http://photodoska.ru/Ads/AddToOrange?adId=344561) Требуется скрипт с полями: - логин/пароль пользователя ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет рекламы в газету.

    Требуется нарисовать не большой макет рекламы в газету. Требования к макету: Текст: Текст: "Нужны деньги? Мы Вам поможем! Большой спектр услуг: Деньги под залог (Ноутбуков, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка дизайна инернет магазина+вёрстка+лого

    Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать интернет-магазин техники (ноутбуки, сотовые, телевизоры и т.п.) Страницы: Главная страница, карточка товара, листинг категорий, личный кабинет + оригинальный логотип в цветном и черно-белом варианте. Ожидаемое качество проекта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Макет рекламы в газету.
Очень приятно было работать, человек знает чего хочет. Оплата своевременно.
Очень приятно иметь дело, работу можно охарактеризовать в двух словах: качество и оперативность. Ни один дизайнер-полиграфист из тех кто подал заявки на участие в проекте и тех кого мы нашли помимо этого сайта и не показал качества и близко похожего. Спасибо за работу. Успехов в дальнейшей деятельности!
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