Очень приятно иметь дело, работу можно охарактеризовать в двух словах: качество и оперативность. Ни один дизайнер-полиграфист из тех кто подал заявки на участие в проекте и тех кого мы нашли помимо этого сайта и не показал качества и близко похожего. Спасибо за работу. Успехов в дальнейшей деятельности!