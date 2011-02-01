Алгоритм работы: 1) Программа с определенным временным интервалом логинится на сайте объявлений. 2) Заходит в «мои объявления». 3) Находит самое последнее объявление (на некоторых сайтах такое может быть на ...
- $40Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $29
Необходимо написать скрипт для пересоздания объявлений. Алгоритм работы: 1) Скрипт с определенным временным интервалом логинится на сайте объявлений. 2) Заходит в «мои объявления». 3) Находит самое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Скрипты по обновлению информации на сайтах photodoska.ru,desk.tomsk.ru --- www.photodoska.ru обновление(поднятие вверх списка/"Аппание"/подогрев) объявлении ведётся путём отправки заранее заданного слова через форму подогрева( например: http://photodoska.ru/Ads/AddToOrange?adId=344561) Требуется скрипт с полями: - логин/пароль пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать не большой макет рекламы в газету. Требования к макету: Текст: Текст: "Нужны деньги? Мы Вам поможем! Большой спектр услуг: Деньги под залог (Ноутбуков, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать интернет-магазин техники (ноутбуки, сотовые, телевизоры и т.п.) Страницы: Главная страница, карточка товара, листинг категорий, личный кабинет + оригинальный логотип в цветном и черно-белом варианте. Ожидаемое качество проекта ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад