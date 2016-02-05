bonjourwork

Добрый день. Ищем графического дизайнера для разработки плакатов, буклетов и флаеров для игорных клубов. Плакаты разрешения 1080*1920, достаточно формата jpg. Также в ближайшее время планируется разработка дизайн-макетасайтов. Присылайте информацию