bonjourwork

Добрый день. Ищем графического дизайнера для разработки плакатов, буклетови флаеров для игорного клуба. Плакаты разрешения 1080*1920, достаточно формата jpg. Во сколько вы оцениваете данную работу?
Дизайн продукции9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Добрый день. Ищем графического дизайнера для разработки плакатов, буклетови флаеров для игорного клуба. Плакаты разрешения 1080*1920, достаточно формата jpg. Во сколько вы оцениваете данную работу?
Добрый день. Ищем графического дизайнера для разработки плакатов, буклетов и флаеров для игорных клубов. Плакаты разрешения 1080*1920, достаточно формата jpg. Также в ближайшее время планируется разработка дизайн-макетасайтов. Присылайте информацию